Глава Болгарии Йотова сочла важным дипломатическое решение конфликта на Украине

Президент Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине. Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Президент Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине. По ее словам, София должна сама участвовать в поиске путей к мирному урегулированию.

Заявление Йотова сделала после инцидента с украинским беспилотником, который в субботу взорвался на территории Болгарии. Глава государства связала произошедшее с продолжающимися боевыми действиями.

«Как ни усовершенствуются дроны и антидроновые системы, но пока продолжается (конфликт – прим.ред.), мир находится под угрозой, и каждый день мы можем видеть подобные инциденты», — отметила Йотова.

Президент выразила уверенность, что обстоятельства происшествия тщательно расследуют, а полученную информацию представят гражданам страны. Она также призвала государство поддерживать болгарские компании, занимающиеся производством беспилотников и средств противодействия им.

Ранее власти Болгарии заявили о намерении прекратить поставки оружия Украине. Министр обороны страны Димитар Стоянов тогда призвал искать дипломатический путь завершения конфликта. Он также отметил, что дальнейшее накопление вооружений не приведет к его разрешению.