ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трех областях Украины

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Российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ сразу в трех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань». Целями стали объекты, которые использовались в интересах украинских войск.
В районе Лозовой Харьковской области были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. Еще по одному локомотиву российские военные ударили в районе Кудашевки Днепропетровской области и Беланов Сумской области.
Тем временем ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области. В Минобороны отметили, что удары по топливным объектам и железнодорожной инфраструктуре направлены на нарушение транспортной логистики ВСУ.