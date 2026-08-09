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НовостиПолитика9 августа 2026 15:05

ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трех областях Украины

ВС РФ поразили объекты ВСУ в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях
Марк СОКОЛОВ
ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трех областях Украины

ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трех областях Украины

Фото: Shutterstock.

Российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ сразу в трех областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань». Целями стали объекты, которые использовались в интересах украинских войск.

В районе Лозовой Харьковской области были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. Еще по одному локомотиву российские военные ударили в районе Кудашевки Днепропетровской области и Беланов Сумской области.

Тем временем ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области. В Минобороны отметили, что удары по топливным объектам и железнодорожной инфраструктуре направлены на нарушение транспортной логистики ВСУ.