Иран одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом Фото: REUTERS.

В Иране комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента страны одобрил новый законопроект по управлению Ормузским проливом. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

«Был одобрен законопроект «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива», - говорится в материале.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал, что страна совместно с Оманом ведет переговоры по управлению Ормузским проливом. Дипломат подчеркнул, что стороны близки к соглашению по правовым аспектам и маршрутам движения, не инициируя участия США в диалоге.

Иран уже озвучивал ряд условий для открытия Ормузского пролива. В список вошло не только окончание боевых действий против Тегерана и его союзников, но и корректировка курса США относительно исламского государства.