Мошенники начали имитировать Центробанк: озвучен новый способ обмана Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали создавать фальшивые сайты, которые визуально имитируют официальные ресурсы Банка России. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Для убедительности злоумышленники копируют фирменную символику, дизайн и стиль государственных ресурсов. Их задача — заставить человека поверить, что он действительно взаимодействует с регулятором.

«Злоумышленники вновь активно создают поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России. Используя фирменную символику, схожий дизайн и убедительные формулировки, они пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором», — рассказал Немкин.

На таких ресурсах человеку сообщают, что на его имя якобы уже оформили мошеннические кредиты. Для их «аннулирования» жертву убеждают самостоятельно взять новые займы в разных банках. Полученные деньги в итоге переводятся преступникам.

По словам депутата, схема построена на социальной инженерии. Мошенники создают ощущение чрезвычайной ситуации и торопят жертву с финансовыми решениями. Поддельный сайт госорганизации при этом должен придать их легенде дополнительную убедительность.

«Важно понимать, что Банк России не взаимодействует с гражданами через подобные интернет-ресурсы и не дает указаний оформлять кредиты для защиты денежных средств. Любые предложения срочно взять заем, перевести деньги на "безопасный счет" или отменить якобы уже оформленный кредит следует воспринимать как явный признак мошенничества», — подчеркнул Немкин.

Парламентарий призвал в подобных ситуациях не торопиться и самостоятельно проверять полученную информацию. При сомнениях в состоянии кредитной истории или безопасности счета следует связаться со своим банком по номеру с официального сайта или банковской карты.

Тем временем МВД России предупредило о другой схеме с поддельными интернет-страницами. Мошенники рассылают ссылки на фальшивые формы оплаты и доставки, внешне похожие на страницы банков и сервисов. После ввода реквизитов банковской карты данные попадают к злоумышленникам и могут использоваться для списания денег.