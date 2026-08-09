В Приштине сняли флаг Украины из-за позиции Киева по Косово Фото: REUTERS.

В центре Приштины сняли большой флаг Украины из-за позиции Киева по вопросу независимости Косово. Об этом сообщил мэр столицы Препарим Рама

Решение последовало после визита Владимира Зеленского в Белград. Там он подтвердил, что украинские власти по-прежнему не признают независимость самопровозглашенной республики.

В ответ на это Рама опубликовал видео, на котором украинскую символику убирают с фасада многоэтажного здания в центре города. Флаг находился там с начала конфликта на Украине.

«Когда Косово не уважают, главный город — Приштина — отвечает тем же», — написал Рама.

Косовоалбанские власти после начала СВО поддержали введенные против России санкции. При этом Киев независимость Косово, провозглашенную в одностороннем порядке, не признает.

Накануне президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Киев за сохранение этой позиции. После переговоров с Зеленским в Белграде сербский лидер отметил, что непризнание Косово имеет для страны большое значение.