ВС России нанесли удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и еще семи электроподстанциям. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны РФ, опубликованном в воскресенье, 9 августа.

Российская армия нанесла комбинированный ракетный авиационный удар по объектам. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.

Также в Минобороны заявили, что ВС России поразили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» на территории Сумской области. Объект использовался в интересах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России поразили склады ВСУ с беспилотниками, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием на территории Харьковской области. Как заявили в Министерстве обороны РФ, удары по объектам были нанесены при помощи БПЛА «Герань».