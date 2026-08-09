ВС России нанесли удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям

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Вооруженные силы России нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и еще семи электроподстанциям. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны РФ, опубликованном в воскресенье, 9 августа.
Российская армия нанесла комбинированный ракетный авиационный удар по объектам. Кадры опубликовала пресс-служба ведомства.
Также в Минобороны заявили, что ВС России поразили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» на территории Сумской области. Объект использовался в интересах ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России поразили склады ВСУ с беспилотниками, комплектующими и радиоэлектронным оборудованием на территории Харьковской области. Как заявили в Министерстве обороны РФ, удары по объектам были нанесены при помощи БПЛА «Герань».