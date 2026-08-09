ВС России поразили инфраструктуру газового месторождения в Сумской области Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» на территории Сумской области, которое использовалось в интересах ВСУ. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения инфраструктуры газового месторождения «Бугроватое», используемого в интересах ВСУ, в районе населенного пункта Бугроватое», - сообщает ведомство.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли удар по Одесской ТЭЦ и еще семи электроподстанциям.

Российская армия также нанесла удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. ВС РФ высокоточным оружием и БПЛА поразила резервуары с горючим в населенных пунктах северо-восточнее порта Одесса. Также под ударом оказались склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс.