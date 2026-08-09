Число погибших при ночной атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до шести Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород выросло до шести. Об этом проинформировал оперштаб региона.

По данным властей, спасатели нашли тело еще одного мужчины во время разбора конструкций жилого дома, охваченного пожаром.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении в «Макс».

Уточняется, что еще двое мужчин получили ранения и обратились за помощью к медикам.

Прошедшие сутки стали настоящим испытанием на прочность для жителей Белгорода и ряда районов области. По данным «КП-Белгород», ПВО перехватила 16 БПЛА, но, к несчастью, без трагедии не обошлось - обломки и прямые попадания пришлись по жилым домам. Погибли пять человек, еще 25 белгородцев, среди которых двое детей, оказались на больничных койках.

Сайт KP.RU писал, что при атаке в регионе были повреждены около 30 домов, три социальных и шесть коммерческих объектов. В одном из поврежденных домов возникло возгорание.