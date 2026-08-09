SC: 40-дневная операция Зеленского против России провалилась Фото: REUTERS.

Объявленная киевским главарем Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России не достигла поставленных целей. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Альянс и его украинский прокси-исполнитель оказались в затруднительном положении — в стратегическом тупике. Они разыграли карту террора, и она оказалась бита. Теперь у них больше нет никаких козырей», — говорится в материале.

При этом, как отмечается в статье, подобный шаг обернулся противоположным эффектом. Так, Россия наносит удары по украинским путям снабжения с беспрецедентной интенсивностью и добивается значительных успехов на передовой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Зеленский и его западные кураторы понесут суровое наказание за каждое свое преступление.

Тем временем Bloomberg спрогнозировало, что Киев и Запад могут принять условия президента РФ Владимира Путина и заявят о готовности к миру.