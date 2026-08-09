В России могут увеличить отпуск для многодетных родителей: вот на сколько

В Госдуме хотят увеличить ежегодный отпуск для многодетных родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

«... Ведь если у них [у родителей] не остается свободного времени, то хотя бы отпуск должен давать возможность восстановить силы и выдохнуть. Иначе родительское переутомление неизбежно отразится на всех в семье», — пояснил парламентарий РИА Новости.

Новичков обратил внимание на то, что трудовой день родителя с тремя и более детьми отличается от стандартного представления о работе. Например, большинство их времени уходит на сопровождение детей по учебным заведениям и секциям, организацию отдыха, контроль за здоровьем, подготовку школьных принадлежностей и прочие бытовые вопросы.

До этого в ГД также предложили увеличить отпуск до 35 дней.

О том, как россиянам увеличить размер отпускных выплат, ранее объяснял KP.RU.