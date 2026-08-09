В России объявили о решении проблемы обманутых дольщиков

Хуснуллин: в России проблема обманутых дольщиков в целом закрыта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблема обманутых дольщиков в России в целом решена. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

«На 1 января 2024 года было 258 тысяч зарегистрированных дольщиков, сейчас у нас осталось около тысячи человек на федеральном уровне и еще четыре-пять тысяч на региональном...», — сказал он. Кроме этого, вице-премьер также высоко оценил работу председателя правительства Михаила Мишустина и главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, в условиях дефицита бюджетных средств были привлечены кредитные ресурсы, что позволило завершить выплаты обманутым дольщикам.

Ранее Хуснуллин сообщил, что президент России Владимир Путин в 2023 году лично настоял на организации своей поездки в Мариуполь и потребовал сохранить подготовку визита в тайне.