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НовостиВ мире9 августа 2026 21:39

Вучич жестко предупредил Европу о действиях на Украине: «Россию победить нельзя»

Вучич предостерег Европу от желания нанести стратегическое поражение России
Анна ПЕТРОВА
Вучич предостерег Европу от желания нанести стратегическое поражение России

Вучич предостерег Европу от желания нанести стратегическое поражение России

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич решительно предупредил европейские страны об опасности попыток нанести стратегическое поражение России в ходе украинского конфликта.

«Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь в конечном счете Россия — ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать», — сказал он для медиаконцерна Axel Springer.

Вучич также выступил за достижение компромиссного решения по Украине и заявил, что нельзя стремиться к военному поражению ни одной из сторон конфликта.

В российском МИД вновь напомнили: Россия не намерена ни на кого нападать. Однако в случае агрессии со стороны Европы Москва даст отпор.

Кроме этого, в Госдуме отметили, что русофобия стала инструментом контроля и манипуляции обществом для западных элит.