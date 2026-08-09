Вучич предостерег Европу от желания нанести стратегическое поражение России Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич решительно предупредил европейские страны об опасности попыток нанести стратегическое поражение России в ходе украинского конфликта.

«Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь в конечном счете Россия — ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать», — сказал он для медиаконцерна Axel Springer.

Вучич также выступил за достижение компромиссного решения по Украине и заявил, что нельзя стремиться к военному поражению ни одной из сторон конфликта.

В российском МИД вновь напомнили: Россия не намерена ни на кого нападать. Однако в случае агрессии со стороны Европы Москва даст отпор.

Кроме этого, в Госдуме отметили, что русофобия стала инструментом контроля и манипуляции обществом для западных элит.