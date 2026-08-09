Истребители F-16 перехватили несколько самолётов над гольф-клубом Трампа

Фото: REUTERS.
Несколько самолётов были перехвачены в воскресенье 9 августа в небе над гольф-клубом, где проводил уик-энд президент США Дональд Трамп. Для этого пришлось поднимать в воздух истребители, информирует пресс-служба североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).
«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили несколько самолетов авиации общего назначения, нарушивших временные ограничения на полеты над Бедминстером, штат Нью-Джерси», - сказано в релизе, опубликованном ведомством в социальной сети Х.
Сообщается, что все самолёты вывели из ограниченного для полётов воздушного пространства.
Ранее американские журналисты подсчитали, что примерно 23% своего времени во время второго президентского срока Трамп проводил на поле для гольфа.
В то же время, помимо игры в гольф, действующий президент США практически не занимается спортом и употребляет преимущественно соленую и жирную пищу, включая гамбургеры и картофель фри.