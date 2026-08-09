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НовостиВ мире9 августа 2026 22:40

Истребители F-16 перехватили несколько самолётов над гольф-клубом Трампа

Американское командование NORAD подняло в воздух истребители из-за самолётов над гольф-клубом Трампа
Мария ПАВЛОВА
Несколько самолётов перехватили над полем для гольфа, где Трамп проводил выходные. Фото носит иллюстративный характер.

Несколько самолётов перехватили над полем для гольфа, где Трамп проводил выходные. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS.

Несколько самолётов были перехвачены в воскресенье 9 августа в небе над гольф-клубом, где проводил уик-энд президент США Дональд Трамп. Для этого пришлось поднимать в воздух истребители, информирует пресс-служба североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили несколько самолетов авиации общего назначения, нарушивших временные ограничения на полеты над Бедминстером, штат Нью-Джерси», - сказано в релизе, опубликованном ведомством в социальной сети Х.

Сообщается, что все самолёты вывели из ограниченного для полётов воздушного пространства.

Ранее американские журналисты подсчитали, что примерно 23% своего времени во время второго президентского срока Трамп проводил на поле для гольфа.

В то же время, помимо игры в гольф, действующий президент США практически не занимается спортом и употребляет преимущественно соленую и жирную пищу, включая гамбургеры и картофель фри.