Истребители F-16 перехватили несколько самолётов над гольф-клубом Трампа

Несколько самолётов перехватили над полем для гольфа, где Трамп проводил выходные. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Несколько самолётов были перехвачены в воскресенье 9 августа в небе над гольф-клубом, где проводил уик-энд президент США Дональд Трамп. Для этого пришлось поднимать в воздух истребители, информирует пресс-служба североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

«Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили несколько самолетов авиации общего назначения, нарушивших временные ограничения на полеты над Бедминстером, штат Нью-Джерси», - сказано в релизе, опубликованном ведомством в социальной сети Х.

Сообщается, что все самолёты вывели из ограниченного для полётов воздушного пространства.

Ранее американские журналисты подсчитали, что примерно 23% своего времени во время второго президентского срока Трамп проводил на поле для гольфа.

В то же время, помимо игры в гольф, действующий президент США практически не занимается спортом и употребляет преимущественно соленую и жирную пищу, включая гамбургеры и картофель фри.