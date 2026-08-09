С 1 сентября обновят правила приема матерей на работу: что изменится

В России с 1 сентября не смогут устанавливать испытательный срок для матерей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября работодатели будут обязаны принимать на работу женщин с детьми до 3-х лет без испытательного срока. Об этом напомнил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров для РИА Новости.

Как подчеркнул Машаров, новая норма распространяется не только на матерей, но и на всех, кто воспитывает ребенка до 3-х лет без матери. При этом до конца августа еще действует текущий запрет — он касается женщин с детьми до 1,5 лет.

«Работодателям необходимо приготовиться: просмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке и локальные акты, где упоминается про испытательный срок. При трудоустройстве необходимо запрашивать сведения о детях у матерей», — подчеркнул эксперт.

Машаров отметил, что несоблюдение запрета может обернуться серьезными юридическими последствиями: пункт об испытательном сроке в трудовом договоре утрачивает силу, а попытка уволить сотрудника из-за «непрохождения» такого срока будет расценена как нарушение трудового законодательства.

Тем временем в Госдуме выступили с инициативой увеличить ежегодный отпуск для многодетных родителей до 45 дней.