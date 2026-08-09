Постпред Ульянов оценил попытки Европы обвинить Россию в лесных пожарах

Постпред РФ прокомментировал попытки Запада обвинить Россию в лесных пожарах в ЕС. Фото: REUTERS.

Заявления некоторых французских политиков и журналистов о якобы причастности России к лесным пожарам во Франции являются проявлением неуважения к собственному населению. На это указал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«Некоторые французские чиновники и журналисты заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают население собственной страны», - написал дипломат в социальной сети Х.

Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

Как Европа задыхается от жары, пересыхают реки, останавливаются АЭС и горят леса, читайте здесь на KP.RU.

Из-за жары Европу охватили лесные пожары. Греция эвакуирует людей по морю, Испания и Франция борются с новыми очагами возгорания.

Ранее сообщалось, что лесные пожары уничтожили целый город во Франции из-за халатности властей.