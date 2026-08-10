В британской армии шпионский скандал: беспилотники передавали данные в другую страну

В Великобритании обнаружили, что военные беспилотные аппараты передавали данные в Китай.На фото: Лондон. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В Великобритании обнаружена неприятная особенность беспилотных надводных аппаратов, которые использовались британским флотом с марта 2026 года. Камеры беспилотников передавали данные в Китай, информирует издание Telegraph.

Речь идёт о беспилотниках K3 Scout с камерами наблюдения, оснащёнными компонентами китайского производства.

«Исследование работы беспилотников показало, что камеры передавали "сигналы об исправности системы" – данные, подтверждающие, что они были подключены к сети и нормально функционировали, – на IP-адрес в Китае», - сказано в публикации.

Сообщается, что британское Минобороны отключило эти устройства от интернета.

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