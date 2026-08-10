В России назвали причину сокращения поставок ракет для Patriot в Пентагон

Пентагон получит меньше ракет для Patriot в 2027 году из-за роста цен на них Фото: REUTERS.

В 2027 году Сухопутные войска США получат меньше противоракет для систем Patriot из-за существенного роста их стоимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы.

С 2022 года стоимость одной ракеты Patriot PAC-3 MSE для американской армии увеличилась более чем на 30%. Если в 2023 финансовом году закупочная цена составляла 3,825 млн долларов, то к 2027 году она достигла 4,988 млн.

По уточнениям, рост цен уже сказался на объемах закупок. Так, выделенных 885,7 млн долларов при первоначальных планах хватило бы на 230 ракет, но теперь — лишь на 194. При этом поставка запланирована только на сентябрь 2027 года.

Как сообщала ранее газета The New York Times, на фоне затяжной военной операции против Ирана американские запасы боеприпасов стремительно сокращаются. Так, у Пентагона осталось менее 1,7 тыс. ракет для систем Patriot.