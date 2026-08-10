Пятеро погибли в столкновении двух машин в ДНР, среди них ребёнок

В ДНР столкнулись два автомобиля. Фото: кадр из видео МВД ДНР.

Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в ДНР. Подробности рассказывает «КП-Донецк».

Сообщается что трагедия произошла на трассе Ялта – Кремневка. Столкнулись Audi Q5 и Ford Focus. По данным МВД ДНР, на встречную полосу выехал водитель Audi Q5.

Водитель и четверо пассажиров автомобиля Ford погибли, они скончались на месте происшествия. Среди погибших – 12-летний ребёнок. В то же время водитель и два пассажира Audi получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в страшной аварии под Екатеринбургом погибли пять человек.

Также сообщалось, что в Тюменской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись «Лада Ларгус» и Suzuki. В результате аварии погибли двое — водитель «Лады» и ее 11-летняя дочь. Еще семь человек, среди которых четверо детей, получили травмы,

Тем временем в Приморско-Ахтарском районе нашли тело погибшего после столкновения моторных лодок.