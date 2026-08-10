Собянин: силы ПВО уничтожили восемь летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил о сбитых на подлёте к Москве беспилотниках. Фото: Максим МИШИН, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили восемь беспилотников в ночь на понедельник, 10 августа. Украинские БПЛА предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. Они летели по направлению к российской столице. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в релизе, опубликованном в мессенджере «Макс».

Напомним, с 1 по 8 августа воздушное пространство Московского региона подверглось самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2026 года. За этот период в сторону столицы и области было направлено 1984 вражеских БПЛА. Большая часть дронов нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали Белгород: два ребёнка и 11 взрослых, повреждены дома.