Мирошник: Германия ищет козла отпущения в истории с «Северными потоками» Фото: REUTERS.

Поведение Германии в связи с терактами на «Северных потоках» напоминает поиск козла отпущения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он также выразил уверенность, что последующие шаги ФРГ будут не менее манипулятивными.

«Строился большой, долгосрочный, взаимовыгодный проект... Это взаимовыгодный проект европейских государств и России... Это больше похоже на поиск козла отпущения — не пытаться искать, как это все происходило...», — сказал он для ТАСС.

Именно этим, пояснил дипломат, вызваны неоднократные предложения Москвы о создании многостороннего механизма расследования с участием России — как страны, прямо затрагиваемой инцидентом.

Мирошник также считает, что Берлин вправе предъявить Киеву финансовые претензии за подрывы «Северных потоков», но на практике этого вряд ли произойдет: Германия оказывает слишком много помощи Украине.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц перечислил имена всех участников диверсии на «Северном потоке».