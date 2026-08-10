Аферисты стали предъявлять «корочку»: что скрывается за новой схемой обмана

Мошенники начали обманывать граждан под видом якобы полицейских Фото: REUTERS.

Мошенники начали использовать фальшивые удостоверения полицейских. Под предлогом переписи или проверки документов аферисты проникают в дома и собирают биометрические данные граждан. Об этом ТАСС проинформировал депутат ГД Алексей Куринный.

«... Якобы сотрудники в форме с удостоверениями, которые на самом деле поддельные, обходят квартиры под предлогом подготовки к переписи населения, проверки документов, опроса соседей, выявления мошенников...», — рассказал парламентарий.

Депутат напомнил, что у полицейских нет и не может быть функций по обходу квартир для сбора биометрии или организации переписи — это не их компетенция.

Куринный дал свои рекомендации, как не попасть на уловки мошенников. Так, россиянам не следует открывать дверь людям, выдающим себя за полицейских. Если же сомнения остаются, можно через дверь расспросить визитеров об их личных данных и служебных номерах, а потом перезвонить в дежурную часть для проверки.

Кроме этого, как стало известно, злоумышленники также начали создавать фальшивые сайты Банка России.