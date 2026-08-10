Мирошник: ФРГ создаёт опасный прецедент в истории с «Северными потоками». Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Германия создает опасный прецедент избирательной безнаказанности по «Северным потокам». Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«... Они могут совершать любые преступления, нарушать общепринятые нормы, и им за это ничего не будет... Не нравится вам снабжение энергоносителями — они могут вам его взорвать, не нравится вам использование там каких-то коммуникационных линий — они могут их перерезать», — пояснил дипломат для ТАСС.

Мирошник также уточнил, что мы наблюдаем «выращивание чрезвычайно токсичного государственноподобного образования», которое, по его оценке, может пойти на что угодно.

Кроме этого, дипломат напомнил, что Германия имеет основания требовать от Украины компенсацию за ущерб от взрывов на «Северных потоках». Однако, учитывая статус ФРГ как ведущего спонсора Киева, реальных претензий, скорее всего, не будет.