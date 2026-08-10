«Украина запищала»: депутат Журавлёв призвал не идти на перемирие с Киевом и требовать его капитуляции

Депутат Журавлёв призвал не соглашаться на перемирие с Киевом и требовать его капитуляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не должна соглашаться на предложенное Владимиром Зеленским перемирие. Аргументы в пользу этого привёл первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он указал на бедственное положение Украины и продвижение ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

«Украина запищала, значит, на сей раз мы действительно больно наступили ей на хвост. И баллистическими ударами по индустрии дронов, и фактической блокадой черноморских портов. Ни в коем случае нельзя сейчас соглашаться на перемирие», - сказал Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлёв подчеркнул, что Россия должна добиваться от Украины только безоговорочной капитуляции.

Напомним, Владимир Зеленский вновь заговорил о перемирии с Россией. Он отметил, что стороны конфликта якобы нуждаются в остановке боевых действий, но заявил, что не будет отдавать приказ на отход украинских войск с Донбасса.

Накануне политолог Кашин объяснил, какое перемирие нужно Зеленскому, и что будет делать Украина после завершения конфликта.