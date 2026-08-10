В школы России хотят вернуть автодело: в ОП призвали обучать вождению

В ОП хотят обучать вождению в школах Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России со 9-го класса необходимо ввести в школах двухлетнюю программу по автоделу, включая практическое вождение. С подобным мнением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Так, по окончании школы выпускникам надо выдавать аттестат и права.

«Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с девятого класса. Два года детей можно обучать автоделу не спеша, под контролем. Потом сдать соответствующий экзамен и получить права вместе с аттестатом», — пояснил он для ТАСС.

Гриб уверен, что курс автодела окажется самым популярным среди школьных дисциплин. При этом он напомнил, что многие школы располагают подходящими площадками для практических занятий.

В советское время старшеклассников уже обучали автоделу. Эксперимент начался в Москве, где учеников нескольких школ прикрепили к автобазам и опытным инструкторам. В 1970-е годы эта практика получила массовое распространение.

Тем временем Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников: в него вошли «История нашего края. Донбасс и Новороссия» и «Обществознание: базовый уровень».