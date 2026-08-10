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НовостиВ мире10 августа 2026 2:56

Сотни велосипедистов без одежды проехали по Берлину: вот причина странного перформанса

Bild: 700 велосипедистов проехали без одежды по центру Берлина
Анна ПЕТРОВА
Bild: 700 велосипедистов проехали без одежды по центру Берлина

Bild: 700 велосипедистов проехали без одежды по центру Берлина

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 700 велосипедистов без одежды проехали по улицам центра Берлина. Как сообщает Bild, подобный заезд состоялся в столице Германии впервые.

Как сообщается, участники заезда в неприглядном виде проехали 33 километра, минуя знаковые места: Истсайдскую галерею, Бранденбургские ворота и Рейхстаг.

Организаторы велопробега подчеркнули, что участники не преследуют сексуальных целей. Акция посвящена свободе самовыражения, терпимости, любви к своему телу, уважению к различиям и заботе об окружающей среде.

Велосипедный пробег в Берлине стал частью международной акции «Всемирный велопробег нагишом», проводимой с 2001 года в разных городах планеты. Для немецкой столицы это был дебют.

Тем временем в Плауэне на улицы вышли тысячи немцев, чтобы выразить протест против политики канцлера Германии Фридриха Мерца.