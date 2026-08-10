Зумеры негативно влияют на экономику Британии: страна теряет миллиарды в год

Guardian: Британия теряет 125 млрд стерлингов в год из-за неработающих зумеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Великобритания ежегодно теряет около 125 млрд фунтов стерлингов из-за неактивных представителей поколения Z (зумеров). Об этом пишет The Guardian.

«Трагедия заключается в том, что вместо того, чтобы тратить средства на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделила огромные суммы на последствия неудачи», — говорится в сообщении.

По уточнениям издания, порядка 1 млн британцев относятся к поколению «ни-ни» — они не заняты ни работой, ни учебой, ни профподготовкой. Выросшие в эпоху кризиса 2008-го и COVID-19, они сегодня испытывают давление из-за роста цен, свертывания социальных программ и стремительных изменений на рынке труда, вызванных развитием ИИ.

Как следствие, расходы на работу с молодежью в Британии упали на 76%. Это привело к закрытию тысяч специализированных клубов и массовому уходу социальных работников из профессии.

Немногим ранее HR-консультант Нина Бобкова пояснила, что зумеры задают новые правила игры на рынке труда.