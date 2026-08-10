Галузин: Никаких официальных переговоров России с Германией по Украине не было Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона не проводила никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет, да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства», — пояснил Галузин в беседе с ТАСС.

При этом Галузин заявил, что неформальные контакты между представителями общественных групп все же имеют место.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы сообщал о том, что в Баку «состоялись» контакты между представителями России и Германии по вопросам урегулирования на Украине.

Также Галузин уточнил, что вариант «заморозки» украинского конфликта для Российской Федерации — неподходящий.

Замглавы МИД РФ ранее напомнил: Москва открыта к переговорам по конфликту на Украине. Галузин отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатии, тогда как Украина сама прервала контакты.