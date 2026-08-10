Под Сумами уничтожены замкомбата ВСУ и инструктор «Международного легиона» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Замкомандира батальона 119-й отдельной бригады теробороны и инструктор «Международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожены в Сумской области. Об этом со ссылкой на собеседников в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

Отмечается, что замкомбата Мазур был ликвидирован в Краснопольском районе, а инструктор Федин - около села Груновка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на передовой полным ходом идет боевая работа направленная на окружение и уничтожение вражеского гарнизона в городе Краматорск. Так, наши воины из «Южной» группировки войск выбили вооруженные формирования ВСУ из села Васютинское Донецкой Народной Республики, что в 6 км от Краматорска.

Кроме того, в ходе последних ударов по Украине было уничтожено предприятие со 100-процентным немецким капиталом. Паблики противника сообщают, что под раздачу попало здание частной компании Kromberg & Schubert в Житомире. Судя по фотографиям, огромный цех выгорел полностью.