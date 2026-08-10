Слюсарь: ПВО уничтожила более 70 беспилотников над Ростовской областью Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Ростовскую область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили более 70 беспилотников в ходе массированной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».

Вражеские дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и семи районах области — Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовском. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также минувшей ночью российские ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Севастополя. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников, большинство из них — над морем, на значительном удалении от берега. В результате падения обломков сбитых дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир — возникли два очага возгорания. Люди не пострадали.