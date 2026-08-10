19-летняя россиянка сбежала из трудового рабства в Мьянме

В Таиланде нашли молодую россиянку, которая сбежала из рабства в Мьянме. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В приграничном районе Таиланда нашли молодую россиянку, которая сбежала из трудового рабства в Мьянме. Девушка была жестоко избита, её пришлось госпитализировать, информирует таиландский новостной портал "Кхао Воркпойнт" (WorkpointNews).

Речь идёт о 19-летней Марии. Девушка согласилась на предложение работы в Китае. Когда она приехала в Китай, её вывезли в Мьянму. Марию избивали и заставили работать в некоей компании, которая, скорее всего, является скам-центром. Сообщается, что девушка запугана до такой степени, что боится произнести название компании.

Марии удалось сбежать и перебраться через реку на территории Таиланда. Там её заметил водитель и отвёз к ближайшему торговому центру.

Сейчас девушку охраняет полиция, о случившемся уведомили российское посольство в Таиланде.

История жительницы Санкт-Петербурга, которую почти два года удерживали в трудовом рабстве в Мексике, читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.RU рассказывал, как освобожденная весной из рабства в Мьянме россиянка снова пропала во время поездки в ОАЭ всего через пару месяцев после спасения.