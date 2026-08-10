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НовостиПроисшествия10 августа 2026 4:41

Шуваев: женщина погибла в Белгородской области после удара дрона ВСУ

В Новой Таволжанке погибла женщина после удара украинского беспилотника
Анастасия СУТОРМИНА
Шуваев: женщина погибла в Белгородской области после удара дрона ВСУ

Шуваев: женщина погибла в Белгородской области после удара дрона ВСУ

Фото: REUTERS.

Женщина погибла в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара беспилотника по частному дому. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что вражеский беспилотник нанес удар по территории частного домовладения. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия.

Ранее в Ростовской области ночью 10 августа системы ПВО уничтожили более 70 беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, дроны перехватили в Каменске-Шахтинском, а также в семи районах области.

В Донецкой Народной Республике 9 августа при атаках дронов ВСУ погибли два человека, еще семеро ранены.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 10 авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS американского производства и 970 дронов противника.