Шуваев: женщина погибла в Белгородской области после удара дрона ВСУ Фото: REUTERS.

Женщина погибла в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара беспилотника по частному дому. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что вражеский беспилотник нанес удар по территории частного домовладения. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия.

Ранее в Ростовской области ночью 10 августа системы ПВО уничтожили более 70 беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, дроны перехватили в Каменске-Шахтинском, а также в семи районах области.

В Донецкой Народной Республике 9 августа при атаках дронов ВСУ погибли два человека, еще семеро ранены.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 10 авиационных бомб, четыре снаряда HIMARS американского производства и 970 дронов противника.