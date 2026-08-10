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НовостиПроисшествия10 августа 2026 4:50

Названа причина взрыва на руднике на Камчатке

Причиной ЧП на руднике на Камчатке назван взрыв газового баллона
Мария СПИРИДОНОВА
Причиной ЧП на руднике на Камчатке назван взрыв газового баллона

Причиной ЧП на руднике на Камчатке назван взрыв газового баллона

Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной взрыва на Асачинском месторождении на Камчатке, по предварительным данным прокуратуры Камчатского края, стал взрыв газового баллона на строительной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во время сварочных работ, которые проводила подрядная организация. Елизовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Камчатском крае на руднике компании «Ареал» на Асачинском месторождении произошел взрыв. В результате ЧП, по данным регионального Минздрава, погиб один человек, еще двое пострадали. Все пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом.

Асачинское месторождение — один из ключевых золотодобывающих объектов региона, расположено в 160 км от Петропавловска-Камчатского. С 2021 года предприятие входит в группу «Хайлэнд Голд» (ныне «Ареал»).

"КП-Дальний Восток" собрал последнюю информацию о взрыве на руднике.