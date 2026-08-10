Названа причина взрыва на руднике на Камчатке

Причиной ЧП на руднике на Камчатке назван взрыв газового баллона Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной взрыва на Асачинском месторождении на Камчатке, по предварительным данным прокуратуры Камчатского края, стал взрыв газового баллона на строительной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во время сварочных работ, которые проводила подрядная организация. Елизовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Камчатском крае на руднике компании «Ареал» на Асачинском месторождении произошел взрыв. В результате ЧП, по данным регионального Минздрава, погиб один человек, еще двое пострадали. Все пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом.

Асачинское месторождение — один из ключевых золотодобывающих объектов региона, расположено в 160 км от Петропавловска-Камчатского. С 2021 года предприятие входит в группу «Хайлэнд Голд» (ныне «Ареал»).

"КП-Дальний Восток" собрал последнюю информацию о взрыве на руднике.