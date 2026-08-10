Назван размер пенсии россиян при средней зарплате и стаже 30 лет

Балынин: пенсия со средней зарплатой и стажем 30 лет составит 31–32 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой и стажем работы. По его расчетам, при заработке от 114 до 120 тысяч рублей и страховом стаже 30 лет размер страховой пенсии составит от 31,2 до 32,3 тысячи рублей в месяц.

Балынин привел и другие расчеты. Он уточнил, что со стажем 25 лет пенсия оценивается в 27,6–28,5 тысячи рублей, с 35 годами — в 34,8–36,1 тысячи, с 42 годами — в 39,8–41,4 тысячи рублей. Эксперт отметил, что средняя зарплата в 2026 году достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей.

Ранее юрист Вадим Виноградов посоветовал россиянам готовиться к выходу на пенсию за полгода-год до наступления пенсионного возраста. По его словам, это позволит вовремя обнаружить и исправить ошибки в данных о стаже, восстановить утерянные документы и избежать задержек с выплатами. Эксперт пояснил, что первым делом необходимо проверить индивидуальный лицевой счет.