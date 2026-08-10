Неизвестные дроны заметили над закрытыми военными базами Австралии Фото: REUTERS.

В период с 11 по 13 июля над закрытой авиабазой ВВС Австралии Уильямтаун и центром ПРО заметили неизвестные дроны. Военные не установили личности операторов, а командирам приказали зашторить окна для защиты секретных данных. Подробностями делится The Daily Telegraph.

Австралийские силы обороны выясняют причины инцидента, а полиция штата изучает, почему не применялось противодронное оружие. На базе находятся новейшие истребители F-35A и самолеты E-7A Wedgetail, поэтому нарушение вызвало особую тревогу.

Представитель Минобороны подтвердил факт полетов БПЛА, отметив, что ведомство использует многоуровневую защиту объектов, но детали не разглашает. Эксперт доктор Джон Койн заявил, что случившееся требует серьезного расследования и указывает на пробелы в безопасности.

Ранее неизвестный морской дрон обнаружили на побережье Черного моря в Турции. Беспилотник заметили в провинции Артвин, а местные службы безопасности привели в состояние повышенной готовности.