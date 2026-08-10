Дагделен осудила призыв журналиста Мартенса убивать больше русских. Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен осудила высказывание немецкого журналиста Михаэля Мартенса, который на пресс-конференции в Белграде спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

В соцсети X, комментируя слова Мартенса, она заявила, что вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель «более четко».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служившим в штабе верховного командования вермахта. Она также отметила, что международная общественность никак не отреагировала на слова журналиста. Дипломат заявила, что молчание Запада в ответ на призывы к убийству граждан России говорит о его реваншизме.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Запад развязал против России гибридную войну «с горячим театром на Украине».