«На растяжки ставили»: житель Курской области рассказал о пытках в украинском плену

Побывавший в украинском плену житель Курской области Ванин рассказал о пытках. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Житель Курской области Роман Ванин, который побывал в украинском плену, рассказал о пытках в СИЗО Винницы. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Мужчина рассказал, что его поместили в СИЗО Винницы. Зимой находящиеся там люди сидели в неотапливаемой камере с выбитыми стеклами и систематически подвергались издевательствам и пыткам, в том числе шокером.

«Там над нами издевались. Больной, не больной — на растяжки ставили и начинали ноги отбивать, руки», — сказал Ванин.

Ранее Роман Ванин рассказал, что его насильно увезли на Украину во время вторжения ВСУ в Курскую область. Боевики убили его брата и серьезно ранили самого Романа. На Украине россиянину отказывали в медпомощи. Врачи закрывали глаза на его пулевое ранение.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики убивали мирных жителей в курском приграничье исключительно ради забавы. Жертвами агрессии ВСУ стали дети и пенсионеры.