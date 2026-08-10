Минниханов: люди погибли в Нижнекамске в результате атак по гражданским объектам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что люди погибли в результате ударов киевского режима по гражданским объектам в регионе. Об этом он сообщил в соцсетях.

Напомним, что в Татарстане объявлен траур в связи с гибелью людей в Нижнекамске. Атака ВСУ была массированной и наносилась по разным объектам.

Происшествие случилось 10 августа, когда Нижнекамск подвергся налету украинских беспилотников. Удары приходились как по промышленным зонам, так и по гражданским постройкам, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. На данный момент сообщается о 12 погибших и 39 пострадавших.