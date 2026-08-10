Протесты против Зеленского вспыхнули в Албании из-за его решения по Косово Фото: REUTERS.

В Албании вспыхнули акции протеста против главаря киевского режима Владимира Зеленского. Причиной недовольства стал его отказ признать независимость Косово во время визита в Сербию, что вызвало гнев местных жителей.

Собравшиеся люди активно скандируют нецензурные выражения в адрес бывшего комика.

Также Министерство иностранных дел Албании отреагировали на слова Зеленского. Дипломаты предостерегли от сравнения ситуации вокруг Косово с действиями России на Украине.

Ранее в Приштине сняли флаг Украины из-за позиции Киева по Косово. Глава города обвинил киевский режим в неуважении и отдал распоряжение избавиться от украинской символики на фасаде здания.