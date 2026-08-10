Галузин: Зеленский не оставляет РФ выбора, кроме как продолжать СВО Фото: REUTERS.

Политика Владимира Зеленского не оставляет Москве выбора, кроме как продолжать спецоперацию до полного достижения поставленных целей. Такое заявление сделал замглавы иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что украинскому руководству мир не нужен. «Продолжение конфликта для него и его клики — единственный способ сохраниться во власти и избегать ответственности», — заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, в таких условиях Россия вынуждена «и далее неуклонно решать военным путем задачи по демилитаризации и денацификации Украины».

«Двери для переговорного процесса не закрываем, однако мяч — не на нашей стороне», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, Галузин также заявил, что украинский конфликт нельзя «заморозить». Дипломат подчеркнул, Москва настаивает на устранении его первопричин.