СК: в результате ударов ВСУ по Нижнекамску погиб ребёнок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России подтвердил гибель ребенка в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск. По факту обстрела промышленных и жилых объектов возбуждено уголовное дело о теракте. Информацию об этом предоставила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам города. Среди погибших мирных жителей оказался несовершеннолетний, еще несколько десятков человек получили ранения. В СК подчеркнули, что на пораженных объектах находились исключительно гражданские лица.

Ведется масштабная работа по сбору улик и изучению обломков дронов. Криминалисты устанавливают их тип и модель. Следователи также занимаются поиском заказчиков и исполнителей этого преступления для последующей правовой оценки их действий.

Напомним, что в результате ударов по Нижнекамску погибли 12 человек, ещё 39 получили ранения различной степени тяжести. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о трауре в регионе.