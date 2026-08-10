Галузин заявил, что Москва готова к конструктивным предложениям по Украине Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона готова рассмотреть любые конструктивные идеи, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине. При этом Москва настаивает на том, что ее законные интересы должны быть обязательно учтены. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«Повторим, что политико-дипломатический путь решения украинского кризиса всегда являлся и является для нас предпочтительным. Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвы», — указал дипломат.

При этом Михаил Галузин исключил возможность простой «заморозки» нынешнего конфликта. По его словам, такой вариант для России абсолютно неприемлем. Он добавил, что для достижения мира необходимо в первую очередь искоренить коренные причины, которые привели к нынешнему кризису.

Представитель МИД также сослался на слова президента Владимира Путина, который не раз говорил о невозможности заморозки без устранения глубинных причин противостояния.