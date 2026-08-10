Telegraph: Трамп испугался утечки информации о ракетах Patriot в руки РФ. Фото: Yoshio Tsunoda/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп, который на недавней встрече с главарем киевского режима Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву лицензию на производство Patriot, сейчас отказался выполнять свое обещание. Об этом сообщает Telegraph.

На заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде 7 августа он заявил, что такие технологии отдавать трудно. Потому что однажды могут обернуться против тебя. Издание отмечает, что решение Трампа об отказе в передаче технологий продиктовано растущими разногласиями. Помощники и эксперты опасаются, что эти технологии могут попасть в руки России.

В основе отчаянной потребности Киева в ракетах Patriot лежит небольшой радар, произведенный компанией Boeing в Алабаме. Эта деталь настолько совершенна, что Белый дом ограничивает ее экспорт даже для своих ближайших союзников.

Радар Ka-Band Active Radar Seeker, известный как PAC-3, служит глазами и ушами перехватчика, обнаруживая приближающуюся ракету в последние мгновения ее полета и направляя Patriot на прямое столкновение.

Отказ Украине в доступе к этой технологии может иметь катастрофические последствия для Киева, заключают журналисты.

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отметил, что передача Штатами лицензии на выпуск Patriot PAC-3 Украине станет «политическим реверансом». При этом само производство ракет в лучшем случае запустят не ранее 2030-х годов.

При этом украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Украина никогда не наладит выпуск ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, даже если США предоставят лицензию. В стране нет ни производственной базы, ни кадров для этого.