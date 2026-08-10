Памфилова не исключила корректировки в утвержденном бюллетене с 11 партиями Фото: Andrew Lubimov/RBC/Global Look

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о возможных правках в уже утверждённом тексте бюллетеня для выборов в Госдуму. Она настоятельно попросила региональные комиссии повременить с отправкой документов в печать.

В ходе заседания комиссии Памфилова предупредила коллег, что торопиться с типографией не стоит, так как логистика в этом году оказалась непростой. Именно из-за транспортных сложностей текст бюллетеня утвердили досрочно, но теперь не исключены уточнения. Глава ЦИК призвала членов комиссий перепроверить все данные и быть готовыми к оперативным изменениям.

Ранее был официально одобрен окончательный список из 11 партий, чьи федеральные списки кандидатов прошли регистрацию. Однако теперь даже этот утверждённый перечень может быть скорректирован. Памфилова пояснила, что все меры предосторожности связаны с желанием избежать ошибок в главном документе для голосования.