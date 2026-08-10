МИД Молдавии отзывает посла из РФ для консультаций после падения БПЛА в стране Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение отозвать посла страны из России для проведения консультаций. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В Telegram-канале МИД Молдавии сообщили, что 9 августа произошло падение БПЛА и взрыв на территории страны, никто не пострадал. Произошедшее было расценено дипведомством как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Инцидент произошёл в населённом пункте Крокмаз Штефан-Водского района, расположенном на границе с Украиной.

Ранее посол РФ в Молдавии Олег Озеров отмечал, что власти республики обвиняют Москву во всех проблемах, не предоставляя доказательств. Он также подчёркивал, что Россия не прокладывает маршруты БПЛА над территориями соседних государств.

Ранее KP.RU писал, что в июне 2026 года беспилотник, залетевший на территорию Молдавии со стороны Одесской области, взорвался вблизи населенного пункта Лопатна, обломки и воронка были обнаружены на сельскохозяйственном поле.