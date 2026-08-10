BFMTV: Европа не готова к предстоящей зиме из-за истощения запасов газа Фото: REUTERS.

В августе запасы газа в Европе опустились до 57%. Это худший показатель с 2009 года. По словам экспертов, европейские страны не готовы к предстоящим холодам. Об этом пишет BFMTV.

Как сообщается, ситуация усугубляется сразу несколькими факторами. Катар, являющийся одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ), приостановил поставки из-за рисков для судоходства, а разблокировка Ормузского пролива затягивается.

Кроме того, в рамках европейского курса на энергетическую независимость и плана REPowerEU закупки российского газа были планомерно сокращены или прекращены. Вдобавок Китай и Индия активно скупают доступные объемы энергоносителей на мировом рынке, перетягивая свободный СПГ к себе.

На фоне медленного пополнения подземных хранилищ эксперты прогнозируют резкий рост цен, увеличение счетов домохозяйств и новый удар по европейской промышленности, вынужденной сокращать потребление энергии.

Накануне появилось сообщение, что отказ ФРГ централизованно закупать газ может поставить под угрозу отопительный сезон в Европе. Сообщается, что к 6 августа газовые хранилища Германии были заполнены менее чем на 48%.