Бизнесмен Мизгир обжаловал арест по делу о некачественных консервах для МО РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен Дмитрий Мизгир, который находился в розыске по делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны России, обжаловал свой арест. Данная информация имеется в базе 235-го гарнизонного военного суда.

«Регистрация жалобы в суде. Лицо, в отношении которого поступил материал: Мизгир Дмитрий Алексеевич», — отмечается в базе.

Согласно документам, Мизгира арестовал еще в июле 235-й гарнизонный военный суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники белорусского КГБ задержали на территории республики бизнесмена Дмитрия Мизгира. Его российские правоохранители считают ключевым участником мошеннической схемы, которую использовали для поставки сотен тонн некачественной тушенки в зону СВО.