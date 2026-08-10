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НовостиОбщество10 августа 2026 10:05

Альпинист Раилко: если Усольцевы погибли в тайге, шансов найти их тела уже нет

Юрий Раилко, участвовавший в поисках Усольцевых ранее, заявил, что время для их поиска упущено
Анна АДАМАЙТЕС
Альпинист Раилко: если Усольцевы погибли в тайге, шансов найти их тела уже нет

Альпинист Раилко: если Усольцевы погибли в тайге, шансов найти их тела уже нет

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Если допустить, что пропавшая семья Усольцевых в красноярской тайге погибла, шансов обнаружить их тела уже нет. Об этом заявил ТАСС альпинист, экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках супругов и их дочки в прошлом году.

По словам эксперта, для обнаружения останков прошло слишком много времени. Если бы на семью напал медведь, как предполагали некоторые, то их тела нашли бы ещё во время предыдущих поисковых операций.

Напомним, 28 сентября 2025 года Ирина, Сергей и Арина Усольцевы ушли в тайгу и бесследно исчезли. Несмотря на масштабные поиски, их судьба до сих пор остаётся неизвестной. Спасатели и волонтёры обследовали огромные территории, но найти следы семьи так и не удалось.

Ранее KP.RU писал, что близкий друг пропавшей семьи Усольцевых Валентин Дегтерёв получил голосовое сообщение с номера одного из супругов, которое он обнародовал в Сети. В записи женский голос, предположительно принадлежащий Ирине Усольцевой, произносит прощальные слова, просит родных не горевать и говорит, что возвращения уже не будет.