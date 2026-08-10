Пять девочек оказались в больнице в один день: волна изнасилований прокатилась по испанской Сеуте

Волна изнасилований прокатилась по испанской Сеуте после наплыва мигрантов Фото: REUTERS.

В испанской Сеуте, куда хлынули десятки тысяч марокканских мигрантов, зафиксирован всплеск изнасилований. Всего замечено около десяти случаев, из которых шесть - дети до 14 лет. Разом в один день в больницу поступили пять девочек около 10 лет, подвергшихся сексуальному насилию, также сообщается об одном мальчике. О ситуации пишет местное издание VA.

Национальная полиция Испании начала расследование после госпитализации несовершеннолетней с травмами от сексуального насилия. Арест подозреваемых пока не произведён, обстоятельства инцидентов неизвестны. Местные жители пресекли несколько попыток насилия.

Врач Сусана Аскасо из больницы Сеуты сообщила, что в отделение поступают подростки, пострадавшие от сексуального насилия, некоторые из них младше десяти лет.

Также в Сеуте находятся более тысячи несовершеннолетних без опеки взрослых, что превышает возможности существующих учреждений. Некоторые из них спят на улице, что делает их уязвимыми для насилия и преступной деятельности, пишет издание. Уточняется, что большинство изнасилованных - марокканцы.

Ранее KP.RU сообщил, что вооружённые силы Сеуты готовятся к предотвращению миграционного кризиса из-за призывов в соцсетях прорвать границу 15 августа. Отпуска военнослужащих отменены до особого распоряжения.