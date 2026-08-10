Кофе после алкоголя может навредить сердцу: предупреждение нарколога

Сочетание спиртного с кофеином способно усилить сердцебиение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кофе после алкоголя не поможет быстрее протрезветь, а попытка взбодриться крепким напитком может создать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал, почему не стоит использовать кофе как средство от опьянения. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Кофеин не снижает концентрацию алкоголя в крови и не делает человека трезвым. Он может временно повысить бодрость, но нарушение координации, замедленная реакция и снижение критического мышления сохраняются», – пояснил Рудковский.

По словам врача, после кофе человек может почувствовать себя более собранным, хотя алкоголь продолжает воздействовать на мозг. Из-за этого возникает ложное ощущение трезвости, которое повышает риск необдуманных и опасных поступков.

Кроме того, сочетание спиртного с кофеином способно усилить сердцебиение, дрожь и другие неприятные симптомы, особенно у людей с проблемами с давлением или сердечным ритмом. Чтобы помочь организму, специалист советует отказаться от дальнейшего употребления алкоголя, пить обычную воду небольшими порциями, отдохнуть и дать организму время переработать спиртное.

Ранее терапевт Алексей Лишин рассказал, когда лучше пить кофе в течение дня. Он посоветовал отдавать предпочтение напитку в первой половине дня.