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НовостиОбщество10 августа 2026 11:02

«Этот процесс требует огромных усилий»: «Весёлый молочник» высказался о получении его семьей гражданства РФ

Джастас Уолкер заявил, что его семья скоро подаст документы на гражданство РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Джастас Уолкер заявил, что его семья скоро подаст документы на гражданство РФ. Фото: личный архив Джастаса Уолкера

Джастас Уолкер заявил, что его семья скоро подаст документы на гражданство РФ. Фото: личный архив Джастаса Уолкера

Известный американский фермер Джастас Уолкер, которого прозвали «Весёлый молочник», заявил, что его семья, проживающая в Алтайском крае, в ближайшее время подаст документы на российское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с «КП-Барнаул» после визита в Управление миграционной службы по региону 10 августа.

Причиной вызова в миграционную службу стала просрочка ежегодного уведомления о проживании для жены и троих дочерей, у которых нет российского гражданства. Теперь американцы всё-таки решили его получить.

«Это многолетний процесс, который требует огромных усилий. То есть ты приходишь в УФМС один раз, тебе говорят принести одни документы, потом вновь приходишь, говорят, что нужны другие. Справки, документы заказывают из Америки», – подчеркнул фермер. Он сказал, что сам получал российское гражданство 12 лет.

Ранее KP.RU писал, что что появившаяся информация о возможной депортации семьи Джастаса Уолкера не подтвердилась. В УФМС ему разъяснили, что формальных оснований для выдворения нет.