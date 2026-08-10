«Этот процесс требует огромных усилий»: «Весёлый молочник» высказался о получении его семьей гражданства РФ

Джастас Уолкер заявил, что его семья скоро подаст документы на гражданство РФ. Фото: личный архив Джастаса Уолкера

Известный американский фермер Джастас Уолкер, которого прозвали «Весёлый молочник», заявил, что его семья, проживающая в Алтайском крае, в ближайшее время подаст документы на российское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с «КП-Барнаул» после визита в Управление миграционной службы по региону 10 августа.

Причиной вызова в миграционную службу стала просрочка ежегодного уведомления о проживании для жены и троих дочерей, у которых нет российского гражданства. Теперь американцы всё-таки решили его получить.

«Это многолетний процесс, который требует огромных усилий. То есть ты приходишь в УФМС один раз, тебе говорят принести одни документы, потом вновь приходишь, говорят, что нужны другие. Справки, документы заказывают из Америки», – подчеркнул фермер. Он сказал, что сам получал российское гражданство 12 лет.

Ранее KP.RU писал, что что появившаяся информация о возможной депортации семьи Джастаса Уолкера не подтвердилась. В УФМС ему разъяснили, что формальных оснований для выдворения нет.